Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției susține ca, in Romania, peste 2 milioane de oameni au consumat droguri cel puțin o data in viața. Ministrul spune ca strategia juridica europeana este de a nu condamna consumatorul, ci de a combate mai eficient traficul. Gorghiu propune in acest sens ca traficanții sa nu mai poata…

- Ministrul spune ca strategia juridica europeana este de a nu condamna consumatorul ci trebuie combatut mai eficient traficul. Gorghiu propune in acest sens ca traficanții sa nu mai poata beneficia de pedepse cu suspendare.„Este o nevoie de o lege similara cu Anastasia, sa-i zicem 2 Mai”, a spus ministrul.Ministrul…

- Ministrul spune ca strategia juridica europeana este de a nu condamna consumatorul ci trebuie combatut mai eficient traficul. Gorghiu propune in acest sens ca traficanții sa nu mai poata beneficia de pedepse cu suspendare.„Este o nevoie de o lege similara cu Anastasia, sa-i zicem 2 Mai”, a spus ministrul.Ministrul…

- Ministrul spune ca strategia juridica europeana este de a nu condamna consumatorul ci trebuie combatut mai eficient traficul. Gorghiu propune in acest sens ca traficanții sa nu mai poata beneficia de pedepse cu suspendare.„Este o nevoie de o lege similara cu Anastasia, sa-i zicem 2 Mai”, a spus ministrul.Ministrul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a facut o declaratie socanta: ea a vorbit despre ceea ce pare un fenomen scapat de sub control, in Romania: consumul si traficul de droguri. Ea a admis ca in Romania sunt „milioane de consumatori de droguri”, iar acesti oameni nu pot fi bagati cu totii la inchisoare,…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, susține ca, in Romania, sunt „milioane de consumatori de droguri”, cifra care rezulta din statisticile Agentiei Nationale Antidrog. „Ei trebuie ajutati sa scape de adictie, nu ii putem baga la puscarie”, spune ea. „Ganditi-va ca in Romania sunt milioane de consumatori…

- Alina Gorghiu susține ca a convins un grup de adolescenți sa toarne traficanți de droguri. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, afirma ca adolescentii resimt ”o imensa presiune”, fie din familie, fie de la scoala. ”Si tentatii sunt peste tot. De la petrecerile unde prietenul unui prieten iti ofera ceva…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, afirma ca in 2023 au demarat cercetari in peste 6000 de dosare avand ca obiect traficul de droguri. Ea anunța „zero toleranța” pentru traficul de droguri.