Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de joi 30 mai, au avut loc o serie de percheziții domiciliare in Cluj, Sibiu și București intr-o cauza penala care vizeaza savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala.Perchezițiile au facut parte dintr-o acțiune naționala, JUPITER, pe linia combaterii infracțiunilor economice și financiare. In…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza perchezitii domiciliare in Bucuresti…

- Auchan inaugureaza in Brasov primul sau hipermarket discount Atac, inlocuind Auchan Brasov Vest, cu o abordare inovatoare ce presupune oferirea de niveluri de pret diferite in functie de cantitatea achizitionata. Auchan, un jucator important pe piata locala cu diverse formate de magazine, inclusiv hipermarketuri,…

- Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…

- Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, impreuna cu serviciile similare din toate sectoarele din Bucuresti, a pus in executare 27 de mandate de perchezitie domiciliara la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, dar si mai multe mandate…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un... The post 60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…

- 121 de mașini, sume de bani și alte bunuri au fost ridicate in urma unor percheziții facute de polițiștii din Timiș intr-un dosar de evaziune fiscala. Operațiunea a avut loc miercuri. Șapte persoane au fost duse la audieri. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub…