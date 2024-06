Chef Orlando Zaharia, juratul de la Chefi la cuțite, considerat și ,,bucatarul de aur al Bucureștiului”, cu peste 30 de ani de experiența in bucatarie, a gatit pentru copiii internați la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, cu ocazia Zilei Copilului, in cadrul proiectului „Gustos și sanatos in farfuria din spital”.