- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, 15 septembrie, la Digi24, ca datele Agentiei Nationale Antidrog arata ca in Romania sunt milioane de consumatori de droguri și nu pot fi bagati cu totii la inchisoare, iar procurorii DIICOT sunt insuficienți și de aceea sunt nevoiți sa puna accentul…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a explicat, vineri seara (15 septembrie), la Ediția Speciala de la Digi24, ca tema drogurilor afecteaza Romania la nivel de flagel, adaugand ca sunt milioane de consumatori in Romania. Ea a mai spus ca „ei trebuie sa fie ajutați sa scape, pentru ca nu putem sa bagam…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat duminica pentru News.ro, despre cazul Benny Steinmetz, ca organele romane de politie l-au identificat pe fugar in Cipru, unde a fost retinut in baza mandatului european de arestare, iar instantele cipriote trebuie sa decida daca dispun sau nu predarea lui…

- Cei care produc accidente sub influența drogurilor nu beneficiaza de suspendarea executarii pedepsei. Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a precizat, duminica la Campulung Muscel, referitor la tanarul care s-a suit drogat la volan si a ucis alti doi tineri intr-un accident rutier in localitatea 2 Mai,…

- Ministrul Justiției considera ca cele 4 randuri de alegeri de anul viitor ar trebui comasate și spune ca i-a propus președintelui PSD Marcel Ciolacu si social-democraților sa reanalizeze aceasta posibilitate. „Cred ca putem insa sa ne usuram misiunea din 2024. Nu intamplator am atras atentia cu privire…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, in timpul unei vizite la Tribunalul Arad, ca aducerea in Romania a lui Darius Valcov este o chestiune de cateva zile. “Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile,…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, s-a intalnit miercuri cu Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, cu care a discutat despre legea pensiilor de serviciu.„Deciziile CCR trebuie respectate, iar Parlamentul trebuie sa gaseasca o formula de echilibru intre jurisprudența CCR…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Ann Kavalec, au avut luni o intrevedere pe tema cooperarii judiciare bilaterale, dar si despre digitalizarea sistemului judiciar si conditiile de detentie din penitenciarele din Romania.Potrivit unui comunicat al Ministerului…