- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca zeci de mii de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice si pentru baterii de stocare, dar si pentru cresterea eficientei energe

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat miercuri seara, la Digi24, ca spera ca Romania sa primeasca tranșa a treia de bani din PNRR, 2,7 miliarde de euro, la finalul lunii martie. El a spus ca se așteapta ca forurile europene sa ceara lamuriri suplimentare și ca are…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a confirmat pentru bugetul.ro ca suma de 250 de lei a fost deja virata pe cardurile beneficiarilor.Banii sunt acordați de Guvernul prin programul „Sprijin pentru Romania”, pentru achiziționarea de alimente și mese calde.De acest ajutor beneficiaza,…

- Romania este un beneficiar net de fonduri europene, iar de la aderare si pana in prezent are un sold excedentar de 60 de miliarde de euro, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES . „Romania, din punctul…

- Ministrul Investițiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat, la finalul ședinței de Guvern de joi, 16 noiembrie, ca, in 2024 vor continua doua programe extrem de importante: „Sprijin pentru Romania” – prin care beneficiarii primesc, o data la doua luni, pe carduri, cate 250 de lei pentru…

- ”Peste 18.800 de cereri de prefinantare/plata/rambursare cu o valoare de cca. 5 miliarde euro aferente programelor operationale 2014-2020 procesate de MIPE in ultimele 5 luni. Peste 2,2 miliarde euro rambursate de catre Comisia Europeana in aceasta perioada si alte 2 miliarde euro in curs de rambursare.…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss ca 90% dintre romani caștiga sub 4.000 de lei pe luna, iar dezbaterea despre cei 5.000 de lei cash cheltuiți la un singur comerciant este "puțin disproporționata" in acest context. Acesta a…

- Romania are la dispozitie in acest moment 10 miliarde de euro pentru IMM-uri, iar din acestea, 7 miliarde de euro sunt deja in joc, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, la "Topul National al Firmelor Private din Romania"."Romania are la dispozitie in…