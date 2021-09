Stiri pe aceeasi tema

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, a solicitat reprezentantilor directiilor de sanatate publica ca, in aceasta perioada, sa puna in aplicare planurile de rezilienta care au fost asumate la nivelul fiecarui judet. ”Nu ma intereseaza cifre pe hartie. Vreau sa mergeti sa verificati in spitale…

- Voucherele in valoare de 100 de lei, pentru cei care se vaccineaza, se dau in 60 de zile de la data inocularii ultimei doze. Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a semnat, vineri, ordinul privind acordarea alocației de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema…

- Ministrul interimar al Justiției, Lucian Bode, a anunțat ca oprește procedura de selecție a procurorilor cu funcții de conducere, inclusiv pentru funcția de procuror-șef DIICOT. Bode a precizat ca o asemenea procedura nu se poate desfașura sub conducerea unui ministru interimar. „Numirea in funcții…

- La o sapamana de cand ministrul Sanatații declara ca se vor permite doar maștile de uz medical in școli, autoritațile s-au razgandit. Elevii vor fi lasați sa poarte și maști textile. Anunțul a fost facut, marți, de catre ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a precizat ca elevii vor putea purta…

- Alexandru Nazare, proaspat revocat din funcția de ministru al Finanțelor, susțiune ca dezechilibrul bugetar este foarte accentuat, veniturile fiind mult sub cheltuielile angajate. ‘‘In analiza execuției la luna mai, transmisa premierului, evidențiam un necesar de 13 miliarde lei pe partea de cheltuieli.…

- Premierul Florin Citu a preluat, vineri seara, atributiie de ministru interimar al Finantelor, iar din aceasta functie a solicitat executia bugetara pe toate capitolele la fiecare minister si institutie publica, pe fiecare luna, precum si cheltuielile de personal. ”Prim-ministrul a solicitat si situatia…

- In aceasta toamna vom avea de-a face cu 10.000 de cazuri noi zilnic, numarul imbolnavirilor fiind estimat de specialiștii din ministerul Sanatații. Semnalul de alarma este tras de cei din MS, mai ales in contextul in care in prezent, puțin peste 5.000 de persoane se vaccineaza pe zi, in toata țara,…

- Președintele Camerei Deputaților a avut discuții cu ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, pe tema creșterii accelerate a prețurilor la materialele de construcții, problema care afecteaza proiectele de investiții. Ludovic Orban a declarat, joi, ca din cauza faptului ca prețul materialelor de construcții…