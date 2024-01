Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner, a respins vineri ideea ca economia Germaniei ar fi bolnavul Europei si in schimb a comparat-o cu un om obosit care are nevoie de "o cana buna de cafea", sub forma reformelor structurale, transmite Reuters, informeaza Agerpres."Germania nu este un…

- Fermierii și tractoarele lor au inceput duminica sa se indrepte spre Berlin din toate colțurile Germaniei, inaintea unui protest uriaș, planificat luni, 15 ianuarie, in cadrul caruia vor solicita regandirea planurilor guvernului pentru creșterea impozitarii agricultorilor, scrie Reuters.Aproximativ…

- Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner a respins ideea ca saptamana de lucru de patru zile, la acelasi salariu, va deveni regula in cea mai mare economie a Europei, transmite Bloomberg.

