Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, este vizata luni de critici și i se cere demisia dupa un discurs de Anul Nou in care vorbeste despre razboiul din Ucraina in timp ce in fundal se aud focuri de artificii, relateaza DPA.

- Razboiul din Ucraina a fost parodiat intr-o defilare a mascaților din Berzunți, județul Bacau. Uratorii au defilat cu „tancuri” inscripționate cu Z-ul rusesc, iar „Putin” și-a indemnat soldații la viol, starnind amuzamentul unora dintre participanți. Clipurile filmate de localnici arata o parada in…

- Razboi in Ucraina, ziua 312. Anul 2023 va fi anul "victoriei" in razboiul impotriva Rusiei, a proclamat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in urarile sale de Anul Nou, scrie AFP.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este "inevitabila" si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters.

- Politoloaga rusa Ekaterina Schulmann apreciaza, pe Telegram, ca aceste noua inele sunt o ”gluma” vizibil ”constienta” a Kremlinului. Ea noteaza ca emblema CSI de pe aceste inele aminteste de forma ”Ochiului lui Sauron” din adaptarea hollywoodiana a cartii, relateaza G4Media.Jurnalistul Dmitri Drize…

- Femeie aflata in autobuz a criticat razboiul din Ucraina, dar și dotarea precara a armatei ruse, provocand reacția de nemulțumire a celor mai mulți dintre calatori. Unul dintre ei a luat-o pur și simplu pe sus și a dat-o afara din mijlocul de transport, informeaza Digi 24 . In videoclipul transmis pe…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a decis vineri, in urma consultarii populatiei si tinand cont de starea de spirit a acesteia in contextul razboiului din Ucraina, anularea marilor concerte in aer liber si a focurilor de artificii in timpul sarbatorilor de Anul Nou.

- Cantareata rusa Alla Pugaciova, considerata „regina muzicii pop sovietice”, a anuntat luni ca se afla in Israel, la trei saptamani dupa ce a denuntat razboiul declansat de presedintele Vladimir Putin in Ucraina si dupa ce a spus ca acesta transforma Rusia intr-un paria la nivel mondial, informeaza Reuters.