Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul olandez al apararii, Ank Bijleveld, si-a anuntat vineri demisia dupa gestionarea haotica a evacuarilor din Afganistan, un gest care il urmeaza pe cel al sefei diplomatiei Tarilor de Jos, Sigrid Kaag, transmite AFP. 'Mi-am informat partidul si pe prim-ministru (Mark Rutte) ca voi…

- Ministrul australian al apararii, Peter Dutton, a anuntat joi, la Washington, ca Statele Unite si Australia au ajuns la noi acorduri privind postura fortelor militare care vor conduce la o intensificare a cooperarii aeriene prin desfasurarea prin rotatie a tuturor tipurilor de avioane militare americane…

- Lituania a anuntat luni ca în septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii care în acest an au venit în numar mare de pe teritoriul belarus, transmite Reuters.Lituania, Letonia si Polonia au…

- Ministrul german al apararii a indemnat marti Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), ai carei reprezentanti se reunesc in cursul zilei in regim de urgenta, sa traga invataminte din esecul sau in Afganistan, unde talibanii au recucerit puterea, informeaza AFP. "Sunt multe subiecte…

- Ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer a respins solicitarile de a retrimite militari germani in Afganistan, dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul asupra orasului afgan Kunduz, capitala regiunii omonime unde timp de zece ani au fost desfasurate trupe din Germania, transmite…

- Ministerul de Externe iranian a avertizat joi Israelul impotriva oricarei actiuni militare impotriva Republicii Islamice, relateaza AFP. Reactia vine dupa ce ministrul israelian al apararii a facut amenintari in acest sens aratandu-se in favoarea unui raspuns militar.

- Polonia trebuie sa ramana membra a Uniunii Europene, dar nu cu orice pret, afirma ministrul polonez al justitiei, Zbigniew Ziobro, intr-un interviu publicat vineri in care critica ''santajul'' din partea blocului comunitar legat de reformele din justitie ale Varsoviei, transmite Reuters.…

- Romania se numara printre cele 11 tari europene care contesta strategia Bruxelles-ului privind gospodarirea padurilor. Ministrul mediului, Tanczos Barna, a explicat astazi, intr-o conferinta de presa, ca nu au existat consultari cu statele membre ale Uniunii Europene pe marginea documentului oficial…