Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce armata rusa a inconjurat si bombardeaza mai multe orase din Ucraina, ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a apreciat joi ca "se poate ca partea cea mai rea abia sa urmeze". "Este de temut o logica a asediului", cu care "rusii sunt obisnuiti", a avertizat seful diplomatiei franceze.…

- Invazia rusa in Ucraina intra in cea de-a opta zi: dupa o noapte de bombardamente intense, in aceasta joi delegatiile rusa si ucraineana au prevazuta o a doua runda de negocieri in Belarus pentru a incerca sa ajunga la un acord de incetare a focului, in timp ce numarul refugiatilor de razboi ucraineni…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la postul american de televiziune Sky News ca singura runda de negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina purtata pana acum arata faptul ca țara condusa de Vladimir Putin dorește continuarea invadarii Ucrainei, ținand cont de modalitatea in care au avut…

- ”Mriya”, ”vis” in limba ucraineana, este numele dat aeronavei Antonov AN-225 din epoca sovietica. Aceasta a fost distrusa in timpul invaziei ruse in Ucraina. ”Cel mai mare avion din lume a fost distrus in timpul invaziei ruse in Ucraina”, scrie Euronews. Legendara aeronava a fost in serviciu peste 30…

- Imaginile difuzate de principala agenție de presa din Rusia, TASS, de la intalnirea pe care Vladimir Putin a avut-o luni cu ministrul de Externe, Serghei Lavrov, pe tema crizei de la granița cu Ucraina, sunt similare cu cele de saptamana trecuta, cand liderul de la Kremlin și Emmanuel Macron au discutat…

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anuntat ca a declansat mecanismul de reducere a riscurilor, potrivit Documentului de la Viena. Kievul cere astfel Rusiei sa explice in detaliu activitatile militare pe care le desfasoara in apropierea teritoriului Ucrainei. Rusia trebuie sa ofere explicații…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca țara noastra i-a transmis Rusiei ca baza de la Deveselu nu reprezinta o amenințare. De asemenea, ministrul de externe este de parere ca inca mai e timp pentru ca diplomația sa rezolve situația tensionata de la granița Ucrainei cu Rusia, mai ales ca…