- Francezii cu varste mai mici de 55 de ani care au primit o prima doza a vaccinului dezvoltat de compania AstraZeneca impotriva COVID-19 ar trebui sa faca doza de rapel cu un alt vaccin, a declarat vineri ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, inaintea unui anunt oficial pe aceasta tema, care…

- Taiwanul a lansat luni campania sa de vaccinare impotriva COVID-19, prim-ministrul Su Tseng-chang si ministrul Sanatatii, Chen Shih-chung, fiind printre primele persoane vaccinate in aceasta tara, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. La Spitalul Universitar National Taiwanez din Taipei, Su si…

- Lituania a urmat marti exemplul altor tari, suspendand la randul sau administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, in timp ce acesta a fost verificat de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza AFP. Ministrul lituanian al Sanatatii, Arunas Dulkys, a anuntat ca vaccinul nu va mai…

- In Franta, utilizarea vaccinului AstraZeneca impotriva COVID -19 va fi extinsa la persoanele cu varsta cuprinsa intre 65 si 75 de ani si care prezinta comorbiditati, a declarat luni, 1 martie, ministrul Sanatatii, Olivier Veran, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres . „De acum inainte…

- Franta schimba strategia de gestionare a epidemiei, dupa cresterea alarmanta a numarului de cazuri de COVID. In locul masurilor generalizate la nivel national, a inceput sa actioneze local, in zonele devenite focar, cum sunt regiunea Nisa, din sud, si in nord, la Dunkerque. Premierul Jean Castex si…

- Ministrul german al sanatații, Jens Spahn, a declarat, sambata, ca persoanele vaccinate cu serul anti-Covid-19 dezvoltat de AstraZeneca ar putea primi mai tarziu si un vaccin diferit, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Ministrul german al sanatații a raspuns astfel, sambata, unei intrebari din…

- Propunerea ministrului german al sanatatii, Jens Spahn, vine in contextul preocuparilor privind o eficacitate mai redusa a vaccinului AstraZeneca in comparatie cu cele produse de Pfizer/BioNTech si Moderna.