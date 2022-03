Ministrul francez al Apararii, Florence Parly a afirmat, duminica, la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu”, ca singurul vinovat pentru razboiul care afecteaza Europa este Vladimir Putin. „In acest razboi nu e decat un singur responsabil: Vladimir Putin. A mintit intreaga lume, simuland calea diplomatiei”. Aceasta a aplaudat rezistenta si curajul armatei si a civililor ucraineni si […] The post Ministrul francez al Apararii: ”In acest razboi nu e decat un singur responsabil – Vladimir Putin” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .