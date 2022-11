Stiri pe aceeasi tema

- ” Maine avem Consiliul National Tripartit. (…) Maine o sa avem si raspunsul. As vrea sa rezerv un pic elementele de negociere pentru sedinta de maine, dar cu siguranta salariul minim va fi 3.000 de lei. (…) Eu va spun ca va fi 3.000 de lei, cu 200 de lei scutiti de taxe, vorbim de ceea ce este peste…

- ” Pe 9 decembrie eu zic ca va fi facuta adresa de inaintare (a proiectului legii bugetului de stat – n.r.) de catre Guvern”, a afirmat Adrian Caciu, intr-un interviu difuzat miercuri seara de Digi 24. Ministrul a vorbit despre ”o schimbare si de paradigma, si de abordare” in ceea ce priveste bugetul…

- ”Reamintesc tuturor ca la inceputul anului era o euforie nu as putea sa spun, ca era pe negativ, se bucurau foarte multi din aceasta tara ca nu o sa avem cresterea economica prognozata, conforma cu programul bugetar. Iata ca indiferent cum se schimba cifrele pe datele PIB, cum ele sunt restructurate…

- In cadrul discutiilor, premierul a subliniat preocuparea Executivului de a sustine producatorii romani si categoriile vulnerabile de cetateni si a amintit ca Romania va fi a sasea beneficiara din UE a fondurilor alocate prin REPowerEU, planul Comisiei Europene menit sa asigure independenta Europei fata…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca urmeaza alte schimbari in materie fiscala, daca romanii trebuie sa se astepte la cresteri de taxe in afara celor anuntate in vara. “Nu pentru 2023 si 2024. Avem si analiza facuta de Comisia Europeana. Sunt cele care s-au stabilit in ajustarea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca pensiile vor fi marite, precizand ca aceasta crestere va fi mai mare decat prevede legea, fara a avansa si un procent in acest sens. Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca Romania are bani pentru sprijinul gospodariilor si…

- Ministrul Finantelor a fost intrebat ce planuri are cu impozitele pe locuinte, pe anul viitor, el afirmand ca OUG 16 este la Senat si ca s-au depus o serie de amendamente pe partea de proprietate. ”Inteleg ca senatorii PNL si PSD au depus un amendament, in analiza acestui amendamentat am vazut ca sunt…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat marți, 13 septembrie, ca țara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati.”Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem…