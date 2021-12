Stiri pe aceeasi tema

- Romania are o problema foarte complicata, veniturile fiscale colectate de stat fiind de doar 27%, fața de o medie de 40% in Uniunea Europeana, iar din aceasta cauza cheltuielile cu pensiile, salariile și beneficiile sociale, deși nu par excesive in context european, sunt „copleșitoare”, scrie Consiliul…

- Ministrul Finantelor a afirmat, luni, dupa ședința in care Guvernul a adoptat Legea bugetului pentru anul 2022, ca Executivul isi propune atingerea tintei de deficit pana in 2024, iar deficitul bugetar pe cash se mentine in termenele agreate cu Comisia Europeana in procedura de deficit excesiv, respectiv…

- Cifreze prezentate de Guvern în bugetul pe 2022 par a nu fi realiste, ba chiar umflate, daca citim opinia Consiliului fiscal. Pe baza unei abordari prudente a veniturilor și cheltuielilor bugetare, Consiliul Fiscal apreciaza construcția bugetara compatibila cu un deficit cash în jurul valorii…

- La nivelul Guvernului s-a stabilit ca toate facilitațile vor fi indreptate catre cei care produc valoare adaugata, care fac reconversie economica de la consum catre economia de producție, procesare și export, a declarat, joi, ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, prezent la editia a V-a a evenimentului…

- ”Consiliul Fiscal apreciaza ca situarea deficitului bugetar pentru anul in curs la nivelul tintit de 7,13% din PIB pare fezabila, in conditiile in care cresterea peste asteptari a necesarului de cheltuieli curente este acoperita prin venituri suplimentare obtinute ca urmare a majorarii proiectiei PIB…

- Adrian Caciu, noul ministru al Finanțelor, susține ca nu vor crește și nici nu vor fi introduse noi taxe. Combaterea evaziunii fiscale și o mai buna colectare ar fi principalele direcții care sa duca la creșterea veniturilor. Ministrul susține ca a inceput analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor…

- „Pregatim un buget echilibrat și responsabil pentru a stimula economia și a imparți mai corect banii țarii pentru binele tuturor romanilor! Am inceput analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor și fundamentarea documentelor care insoțesc proiectul de buget pentru 2022: Strategia fiscal-bugetara…

- Adrian Caciu a declarat, duminica, la Antena 3, ca bugetul tarii este o chestiune foarte concreta. “Bugetul tarii nu este o chestiune de incertitudine, bugetul este destul de….nu de rigid, dar este o chestiune foarte concreta, adica banii sunt acolo, dar regula, asa cum vedem in multe ocazii nu sunt…