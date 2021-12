Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile care ajung sau pleaca din Gara de Nord inregistreaza luni intarzieri de sute de minute, pe fondul protestelor feroviarilor. Un tren Targu Jiu – Bucuresti are o intarziere de trei ore. Doua trenuri care urmau sa plece din Gara de Nord catre Aeroportul Henri Coanda, respectiv Constanta…

- Cutremur puternic in Romania, astazi, 17 decembrie 2021, resimțit in mai multe orașe. Seismul a avut loc la ora 02:04:18 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea, Buzau. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: 69km E de Brașov, 80km NE de Ploiești, 113km S de Bacau, 122km V…

- A fost realizat primul studiu pe baza de secvențiere pentru varianța Omicron in Romania, iar pe baza probelor selectate din 19 orașe MedLife spune ca nu a fost identificata noua tulpina africana pe teritoriul Romaniei. MedLife transmite ca probele analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție…

- O noua ediție a Festivalului Național de Umor „Ion Canavoiu” și-a desemnat caștigatorii, weekendul trecut. Ediția de anul acesta s-a desfașurat online, la fel ca in 2020. Juriul care a evaluat lucrarile a fost format din urmatorii membri: Ion Popescu Bradiceni, Spiridon Popescu, Marian Dobreanu, Gabi…

- Autoritatile din douasprezece orase din Romania testeaza in premiera un autobuz cu hidrogen pentru transportul in comun, Solaris Urbino 12, in cadrul unui tur national. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va fi prezent in douasprezece orase din Romania dupa urmatorul traseu: Cluj-Napoca,…

