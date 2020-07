Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a vorbit, joi, la Realitatea Plus, despre situația in care se afla in acest moment economia Romaniei. Conform lui Cițu, tranversam cea mai dificila perioada pentru economia globala din ultima suta de ani, iar estimarea sa pentru sfarșitul de an este una negativa, de…

- Florin Cițu a vorbit despre creșterea pensiilor. ”Vreau sa trecem creșterea pensiilor in contextul in care eu am spus ca vreau mai mulți bani pentru investiții. Se va gasi cea mai buna formula. Am propuneri, fiecare cu riscul aferent.” a spus Florin Cițu, la Digi24. In contextul in care vorbește…

- "Am avut o intalnire istorica si in premiera cu cei 22 de CEO ai bancilor din Romania care lucreaza cu IMM Invest. Am avut problemele cu care s-au intalnit cei care au apelat la IMM Invest pe de o parte, pe de alta parte am avut si problemele pe care le-a intampinat sistemul financiar bancar, de…

- Majorarea pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate pentru bugetul urmatorilor doi ani, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Atat institutiile financiare internationale cat si agentiile de rating au aratat ca reprezinta un risc major pentru sanatatea economiei, potrivit oficialului…

- Programul de relansare economica va fi prezentat public de Guvern pe data de 1 iunie si va include masuri clare pentru facilitarea pastrarii in tara a lucratorilor reveniti recent in Romania, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Programul de relansare, care cred…

- "Din ce am discutat eu cu domnul premier, șomajul tehnic o sa fie prelungit pentru anumite categorii. Este clar ca daca sunt companii ale caror activitate este afectata de deciziile guvernului, ca nu pot sa porneasca, acolo nu ai cum sa le spui ca nu le mai susții. Nu știu care va fi cuantumul, daca…

- Chiar daca pandemia de coronavirus a lovit puternic in economie, ministrul Finanțelor, Florin Cițu vede „luminița de la capatul tunelului” și este ferm convins ca vor exista fonduri pentru marile proiecte de infrastructura.Presiunea pe buget este mare, dar nu atat de mare, statul isi plateste facturile,…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.