Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, miercuri seara despre cum se aplica legea pentru compensarea facturilor și plafonarea prețurilor la energie. Acesta a spus ca nu este mulțumit de furnizori, avand in vedere reclamațiile oamenilor privind facturile mari. In acest sens, ANPC va demara un control…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca va solicita joi Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) sa demareze un control in ceea ce priveste aplicarea legii privind compensarea facturilor si plafonarea preturilor. „Au trecut deja doua luni de zile de la aplicarea acestei…

- "Maine o sa solicit ANPC sa demareze - au trecut deja doua luni de zile de la aplicarea acestei legi - sa demareze un control tematic, sa vedem cine si cum a aplicat aceasta lege, sa vedem daca au aplicat plafonari, compensari, pentru ca nu putem lasa furnizorii sa faca de capul lor aplicarea sau neaplicarea…

- Virgil Popescu a fost intrebat, miercuri seara, la Digi 24, ce parere are despre faptul ca Marcel Ciolacu considera necesare modificari la legea referitoare la compensarea facturilor si a raspuns: ”Ei au votat alaturi de noi, si alaturi de USR, si alaturi de UDMR, atat legea consumatorului vulnerabil…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, marti, la Parlament, ca in comisii a fost avizat bugetul Ministerului,care asigura plata compensatiilor la facturile de energie electrica pentru consumatorii non-casnici precum si ajutorul de restructurare pentru Complexul Energetic Oltenia, anunța news.ro.…

- Cand vor fi publicate normele de aplicare a subventiilor pentru energie. Anunțul ministrului Energiei. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca normele de aplicare a legislatiei care prevede acordarea de sprijin pentru achitarea facturilor la energia electrica si gaze vor fi publicate in urmatoarele…

- “Lucrurile sunt foarte clare: factura lunii octombrie vine in cursul lunii noiembrie, factura lunii noiembrie vine in cursul lui decembrie, deci nu are cum sa vina factura lunii noiembrie tot in cursul aceleiasi luni, pentru ca trebuie sa asteptam sa se citeasca sau sa se estimeze sau sa se autociteasca…

- “Furnizorii isi vor primi banii in 30 de zile, evident ca ulterior celor 30 de zile se poate face un control post-factura si in cazul in care au fost facute greseli de catre furnizori in cereri, aceste lucruri vor fi rectificate. 30 de zile este termenul in care isi vor incasa banii, este statuat atat…