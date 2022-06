Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, participa la Baku Energy Week, unde Romania are un stand in cadrul expozitiei. Ministrul a apreciat relatia dintre Romania si Azerbaidjan si a transmis ca se va discuta despre diversificarea rutelor de transport si aprovizionare, pentru asigurarea securitatii energetice,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut joi o intalnire cu omologul sau din Azerbaidjan, Parviz Shahbazov, printre subiectele abordate numarandu-se proiectul cablului submarin pentru transportul energiei electrice, aprovizionarea cu gaze naturale si colaborarea in domeniul energiei verzi, informeaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca Romania se pregateste sa nu mai fie dependenta de gazul rusesc, iar pentru aceasta a stabilit deja rute de transport gaze din alte zone, iar exploatarea din Marea Neagra este prioritara.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca "toata strategia de dezvoltare energetica este gandita pentru trecere de la carbune la gaz natural", explicand ca, dupa ce Romania va creste capacitatile de extractie a gazelor naturale, "vor mai fi niste unitati de carbune in rezerva, pentru situatii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat intr-un interviu acordat publicatiei Jerusalem Post ca exista un potential mare de cooperare intre Romania si Israel in domeniul energetic iar tara noastra vrea sa elimine treptat carbunele pana in 2032 si sa folosim gazul ca combustibil de tranzitie,…

- „Astazi am avut o intalnire bilaterala cu ministrul Energiei din Israel Karine Elharrar. Am discutat despre intarirea relatiilor bilaterale si extinderea parteneriatului in domeniul energiei”, a scris Virgil Popescu, miercuri pe Facebook. Ministrul Energiei a adaugat ca i-a transmis omologului israelian…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, joi, ca Romania se implica alaturi de alte state din UE in dezvoltarea retelei regionale de hidrogen si anunta un parteneriat al Transgaz cu operatorii de transport de gaze naturale pentru a dezvolta reteaua de transport pentru ”gaze verzi”. Fii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat vineri, dupa intalnirea cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, ca in actualul context geopolitic si de securitate parteneriatul este prioritar, iar resursele energetice nu trebuie sa fie folosite ca arme de santaj, iar Romania sustine…