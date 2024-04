Stiri pe aceeasi tema

- Romania are un trecut de succes cand vine vorba despre energia nucleara, iar Centrala de la Cernavoda este una dintre centralele nucleare cu cei mai buni factori de capacitate din lume si cu un trecut impecabil in ceea ce priveste siguranta, a declarat, luni, directorul general al Agentiei Internationale…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, aflat in vizita oficiala in Romania. Premierul Marcel Ciolacu a primit vizita in Romania a directorului general al Agenției Internaționale…

- Romania are un trecut de succes cand vine vorba despre energia nucleara, iar Centrala de la Cernavoda este una dintre centralele nucleare cu cei mai buni factori de capacitate din lume si cu un trecut impecabil in ceea ce priveste siguranta, a declarat, luni, directorul general al Agentiei Internationale…

- ”Ministrul afacerilor externe a subliniat importanta rolului AIEA in utilizarea tehnologiilor nucleare in scopuri pasnice in conditii de siguranta si securitate. In acest context, a evocat semnificatia Summit-ului dedicat energiei nucleare, desfasurat pe 21 martie, la Bruxelles. Totodata, oficialul…

- Ministrul Energiei a declarat intr-o conferinta de presa ca a avut o intrevedere excelenta cu unul dintre cei mai importanti diplomati ai lumii, Mariano Grossi, care conduce Agentia Internationala pentru Energie Atomica, o institutie cu indelungata traditie la nivel global. Potrivit lui Sebastian Burduja,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a avut luni o intrevedere cu directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, aflat in vizita in Romania.

- De la inceputul conlictului militar din Ucraina, in jurul centralei nucleare Zaporojie s-au dat lupte grele. Rușii au reușit intr-un final sa obțina controlul, insa ucrainenii au atacat acum infrastructura critica a centralei. Atac de neințeles in Ucraina, unde armata lui Volodimir Zelenski și-a atacat…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca „Statele Unite pune la loc de cinste competența noastra in sectorul energetic, tradiția in energia nucleara, resursele diversificate in contextul tranziției verzi și angajamentul constant al Romaniei in cadrul parteneriatului strategic”. Ministrul Energiei…