- ”Astazi europenii spun ca nu avem cum sa ne intoarcem” la cumpararea gazelor rusesti, a declarat Saad Sherida al-Kaabi, ministrul Energiei si seful companiei de stat de gaze QatarEnergy, la Forumul Energetic al Consiliului Atlantic din Abu Dhabi. ”Cu totii suntem binecuvantati ca trebuie sa putem uita…

- Dupa ce la inceputul lunii ianuarie au convenit asupra plafonarii prețului petrolului rusesc, țarile UE au inceput sa discute despre un mecanism similar pe piața gazelor, dar nu au ajuns la niciun acord pana in prezent. Novaia Gazeta-Europa a stat de vorba cu Serghei Pikin, directorul Fondului de Dezvoltare…

- Austria, țara cu resurse de gaz și petrol de zece ori mai mici decat ale Romaniei este dependenta de hidrocarburile rusești in proporție de 80%. Fostul director general al gigantului OMV a declarat intr-un interviu pentru presa austriaca faptul ca rețeaua electrica ar trebui sa depinda și de Romania.„Nu…

- Rusia a lansat miercuri 70 de rachete impotriva Ucrainei in ultimul dintr-o serie de atacuri "la scara mare al unor instalatii cruciale de infrastructura", anunta intr-o postare pe Telegram armata ucrauneana, relateaza CNN. Armata ucraineana da asigurari ca a interceptat 51 dintre cele 70 de rachete…

- Rusia aproape si-a epuizat stocul actual de arme fabricate in Iran si va cauta sa se realimenteze, arata Ministerul britanic al Apararii in actualizarea sa zilnica a informatiilor despre razboi. Incepand din septembrie, Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei in care a folosit atat arme traditionale,…

- Iranul s-ar pregati sa trimita Rusiei cel puțin 1.000 de arme, inclusiv rachete balistice cu raza scurta de acțiune și mai multe drone de atac pentru a le folosi in razboi impotriva Ucrainei. Rachetele au o precizie avansata, ceea ce ar putea oferi Kremlinului un plus substanțial pe campul de lupta.…

