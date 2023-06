Stiri pe aceeasi tema

- Romania, Polonia, Cehia și Ungaria vor avea indici de creștere economica in ritm de accelerare pana in 2025, insa exista riscuri pentru piețele financiare care provin din evoluțiile din Zona Euro, SUA și China, din deciziile de politica monetara ale bancilor centrale din tensiunile geo-politice și din…

- Primul tramvai din Romania dotat cu un sistem de siguranța anticoliziune a fost testat in Cluj-Napoca. Aplicația folosita deja cu succes in mai multe orașe din SUA, Australia, Germania, Olanda, Cehia, Ungaria il avertizeaza sonor pe vatman atunci cand pe șine sunt obstacole.

- Țarile in care Romania exporta cel mai mult sunt Germania, Italia și Ungaria, arata datele Statisticii pentru anul 2022. Importam foarte mult din Ungaria și Bulgaria, iar cel mai mare deficit comercial il avem cu China. Daca ne uitam pe județe, Capitala ia o treime din importuri, fiind urmata de Ilfov,…

- Ascunși in doua TIR-uri, 47 de migranti au incercat sa treaca fraudulos frontiera cu Ungaria, pe la Nadlac si Nadlac II. 47 de cetateni din Bangladesh și Pakistan erau ascunși in doua tiruri incarcate cu saci cu granule din plastic și sticle cu apa minerala. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- In raportul cu privire la efectele razboiului din Ucraina asupra țarilor din vecinatate (aprilie 2023), Focus Economics observa ca, in ciuda razboiului și a crizei energetice severe, Europa Centrala și de Est (Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia…

- Mercedes-Benz va investi in urmatorii ani miliarde de dolari pentru modernizarea fabricilor sale din China, Germania si Ungaria, a anuntat revista Automobilwoche, in conditiile in care grupul german se pregateste de electrificarea vehiculelor sale si de reducerea emisiilor, transmite Reuters.Modernizarea…

- In afara de Romania, aceasta initiativa este sprijinita de Republica Ceha, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Ungaria si Slovacia. Propunerea de reglementare legislativa numita Euro 7, pe care tarile UE si europarlamentarii vor incepe sa o negocieze in acest an, ar inaspri limitele pentru emisiile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Iasi, ca cerealele importate din Ucraina respecta parametrii de calitate, cele 8.500 de probe prelevate de ANSVSA dovedind acest lucru, informeaza AGERPRES . Ministrul Daea a declarat ca Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta…