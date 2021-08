Stiri pe aceeasi tema

- ”Furtunile care au ‘maturat’ zone intinse din regiunea Moldovei, in cursul dupa-amiezii de ieri si a noptii, au cauzat intreruperea energiei la aproximativ 18.000 de consumatori. Printr-un efort sustinut al colegilor din teren, echipelor contractorilor si dispecerilor am restabilit alimentarea cu energie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii rutiere (CNAIR) anunta, luni, ca s-au ridicat restrictiile de tonaj (7,5 t) pe raza a 19 judete si se mentin in 22 de judete afectate de canicula. ”Avand in vedere prognozele emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), CNAIR…

- Ca urmare a emiterii avertizarii meteorologice COD PORTOCALIU au fost remise mesaje de avertizare prin sistemul Ro-Alert catre terminale mobile situate pe raza unitaților administrativ-teritoriale Huedin, Poieni, Calațele, Negreni, Maguri Racatau, Manastireni, Margau, Sâncraiu, Sacuieu, Marișel,…

- Meteorologii au emis noi avertizari de canicula, dar și de ploi torențiale și vijelii. Valul de caldura va persista in urmatoarele zile, in sudul și estul țarii, fiind vizate de cod galben de canicula și disconfort termic Capitala și 25 de județe. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis…

- O tanara familie din Republica Moldova a fost distrusa miercuri dupa-amiaza pe un drum din județul Cluj și din impactul cu un TIR al mașinii in care se afla familia a scapat cu viața doar un baiețel, scrie Observator News, care are marturia camionagiului implicat in accident.Un tata de 29 de ani, mama,…

- ISU Cluj a trimis mesaje de atenționare RO Alert in Poieni, Negreni și Ciucea. „Avand in vedere depașirea cotelor de pericol, unitatea noastra a transmis prin sistemul Ro-Alert un mesaj de avertizare catre terminalele de telefonie mobila aflate pe raza unitaților administrativ teritoriale Poieni, Negreni…

- Cotele de pericol au fost depașite în trei localitați din Cluj, la câteva ore de la anunțarea codului roșu de inundații pe câteva rauri din județ. ISU Cluj a trimis mesaje de atenționare RO Alert în Poieni,…

