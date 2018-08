Stiri pe aceeasi tema

- Realizarile Ministerului Educației in perioada februarie-august vizeaza capitole importante in sistem, pornid de la cele de ordin finanaciar, adica mai mulți bani pentru profesori, sporului pentru condiții de munca și pentru atragerea tinerilor in invațamantul profesional, grija ca elevii din rural…

- Ministrul Educatiei Valentin Popa spune ca, avand in vedere ca invatamantul este obligatoriu in Romania, toti elevii, chiar si cei cu note foarte mici la Evaluarea Nationala, trebuie sa intre la liceu, insa nu li se poate impune tipul de liceu pe care sa-l aleaga. Popa sustine ca la nivelul parintilor…

- Guvernul a aprobat, joi, 12 iulie, acordarea de stimulente financiare de cate 1.000 de lei pentru absolventii cu media 10 la Evaluarea Nationala si cate 3.000 de lei pentru cei cu 10 la Bacalaureat. Potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului vor beneficia de aceste stimulente 345 de absolventi de…

- Mii de elevi dau admiterea la clasa a cincea. Sunt cei care vor sa intre intr-o clasa speciala, organizata intr-un colegiu care are si cursuri de gimnaziu. Batalia este acerba la aceste licee de top. Sunt cate noua candidati pe un loc. De exemplu, la Colegiul Gheorghe Lazar din Bucuresti sunt 200 de…

- Rezultatele Evaluarii Naționale 2018 au fost afișate marți, 19 iunie, iar absolvenții de clasa a VIII-a iși pot calcula media de admitere la liceu, cu precizarea ca inca nu s-au soluționat eventualele contestații. Noi va spunem cum se calculeaza media de amitere la liceu in 2018. Admiterea absolvenților…

- REZULTATE EVALUARE NAȚIONALA DAMBOVIȚA 2018. Rezultatele se afiseaza la scoli si online pe evaluare.edu.ro,marti, in jurul orei 12.00. Nivelul subiectelor nu a fost foarte usor, insa profesorii evalueaza ca un elev bine pregatit poate obtine nota 10. Elevii nemultumiti pot face…

- Astazi este ultima zi de cursuri din anul școlar 2017-2018. Pentru majoritatea elevilor insa, vacanța a venit mai devreme cu cateva zile, dat fiind ca saptamana aceasta s-a desfașurat Evaluarea Naționala pentru absolvenții de clasa a VIII-a. Cei mai emoționați au fost, ca de obicei, elevii…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata premierului si ministrului Educatiei, Asociatia Human Catalyst atrage atentia ca exista scoli in care elevilor slabi le este interzis sa se inscrie la Evaluarea Nationala, solicitand sanctionarea cadrelor didactice care fac acest lucru, potrivit Mediafax. „Exista dovezi…