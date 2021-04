Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, duminica, la Digi24 va propune sa se renunțe la criteriul testarii elevilor in școli atunci cand se va stabili in ce condiții se redeschid școlile cu prezența fizica. Replica ministrului vine dupa ce secretarul de stat Andreea Moldovan a corectat cifrele…

- „Deocamdata sunt ministrul Educatiei, iar ministrul Educatiei se ocupa cu alte lucruri. Cu achizitia de teste medicale si cu angajarea de personal medical se ocupa (…) Ministerul Sanatatii. Din punctul de vedere al Ministerului Educatiei, nu este nicio problema, noi ii credem pe specialistii in epidemiologie,…

- Vești bune pentru elevi. Aceștia ar urma sa se reintoraca in școli in luna mai. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii ar putea sa revina in școli cu prezența fizica la sfarșitul lunii mai, inceputul lunii iunie, daca vor fi indeplinite anumite condiții care țin de respectarea regulilor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis joi ca problema testarii in scoli va fi rezolvata ‘extrem de rapid’, prin asigurarea personalului medical necesar, dar si a testelor non-invazive. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrunirii Comisiei pentru…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați.Ministrul a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat, sambata seara,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca sustine proiectul Ministerului Sanatatii prin care se intentioneaza testarea COVID-19 in scoli cu teste antigen, dar subliniaza ca este nevoie de personal medical pentru aceste proceduri. "Aceste teste antigen exista, nu trebuie achizitionate.…

- „Ultimele date arata un stoc de pese 37 milioane maști numai in invațamantul preuniversitar. Deci ideea este ca se vor primi masti. De asemenea, am cerut o analiza, la fiecare trei zile, cu privire la stocurile de substante dezinfectante existente in scolile romanesti.Școlile sunt pregatite, daca asta…