Ministrul Educației a renunțat la declarația pe propria răspundere, dată de părinți, pentru a trimite copiii la școală Ministerul Educației a renunțat la ideea ca parinții sa completeze o declarație pe proprie raspundere atunci cand iși trimit copiii la școala, un document prin care ar fi trebuit sa iși asume ca nu au simptome de boala și ca elevii nu au intrat in contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2. „I-am solicitat domnului ministru […] The post Ministrul Educației a renunțat la declarația pe propria raspundere, data de parinți, pentru a trimite copiii la școala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

