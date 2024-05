Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii romani au devenit subiect pentru propaganda Moscovei impotriva Ucrainei si a Uniunii Europene. In briefingul de presa pe care l-a sustinut miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a vorbit despre nemultumirile pe care le au agricultorii romani in legatura…

- Tarile membre ale Uniunii Europene(UE) au ajuns miercuri la un acord pentru a adauga 5 miliarde de euro la ajutorul pentru finantarea cumpararii de arme pentru Ucraina, ca parte a unei revizuiri a unui fond de asistenta gestionat de UE, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului UE, relateaza Reuters,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, calendarul actiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si locale programate in ziua de 9 iunie 2024. Potrivit calendarului, pe 12 martie incepe perioada electorala. *** in termen de cinci zile, cel mai tarziu la data de 16 martie, vor…

- Nicolae Ciuca a transmis primul mesaj dupa intrevederea cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, care a fost ieri, la Odesa martorul unui atac cu drone. Discuțiile au vizat sprijinul Greciei pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen. De asemenea, Nicolae Ciuca a anunțat ca Grecia va deschide o…

- Recesiunea a fost evitata. Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR , arata ca importanța fondurilor PNRR venite de la Uniunea Europeana in 2023 a fost covarșitoare. 3,6% din totalul investițiilor publice de 5,9% din PIB au provenit din fonduri europene. Conform acestuia, Romania…

- Șeful diplomației de la Chișinau a spus ca nici Lavrov, nici regimul de la Kremlin nu au niciun drept de a ține lecții despre democrație și libertate, atat timp cat ii baga la inchisoare și ii omoara pe politicienii din opoziție și ataca nejustificat vecinii, „neputand oferi lumii nimic altceva decat…

- Companiile din Romania au beneficiat de ajutoare de stat platite in cursul anului 2023 in valoare totala de circa 29,5 miliarde lei, aproximativ 2% din Produsul Intern Brut anual, procent care se inscrie in trendul european, a anunțat marți Guvernul. Peste 90% din firmele care au beneficiat de aceste…

- Guvernul ungar nu trebuie sa fie instruit de delegațiile Congresului american despre ceea ce ar trebui sa se intample in Ungaria, deoarece numai poporul ungar poate decide in acest sens, a atras atentia luni, la Bruxelles, ministrul ungar de externe. Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Ministerul…