- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a renuntat la calitatea de membru titular al Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale, institutie infiintata la initiativa lui Gabriel Oprea, informeaza News.ro. Ministrul Educatiei a cerut sa nu mai figureze printre membrii titulari ai Academiei de Stiinte…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat data la care vor incepe concursurile pentru ocuparea posturilor de directori de unitati de invatamant. Pe 14 septembrie incep concursurile pentru ocuparea posturilor de directori de școli. „Metodologia de concurs a fost avizata, urmand sa se regleze o serie…

- Activitate de donare de sange in mai multe institutii ale statului Foto: Arhiva/Facebook.com. La Centrul de Transfuzie Sanguina ''Col. prof.dr Nicolae Nestorescu", situat în incinta Spitalului Universitar de Urgența Militar Central "Dr. Carol Davila", are loc, luni, o activitate…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, l-a demis vineri pe inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ionel Puscas (foto dreapta). Cimpeanu susține ca principalul motiv a fost generat de declarația inspectorului general in cazul incidentului de joi, cand un elev a sarit pe…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ar urma sa se intruneasca marti, pentru a decide cu privire la revenirea elevilor la scoala cu prezenta fizica, in cazul in care se mentine trendul descendent al ratei de infectare cu COVID-19. Hotararea ar putea intra in vigoare cel mai devreme…

- Academia de Poliție va avea doar doua facultați pentru studiile de licența, in locul celor șase de acum. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a dat detalii despre schimbarile aprobate joi, prin hotarare de Guvern. Este vorba despre reorganizarea studiilor de licenta la nivelul Academiei de Politie „Alexandru…