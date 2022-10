Stiri pe aceeasi tema

- ”Economia romaneasca are nevoie de sprijin in acest moment poate chiar mai mult decat in anii anteriori, pentru ca aceste crize suprapuse practic au afectat foarte mult capacitatea acestor companii de a absorbi socurile economice. Dar economia romaneasca nu e diferita fata de economia europeana”, a…

- Ministrul Economiei a afirmat ca lucreaza la planul pentru reducerea risipei energetice, cerut de premierul Nicolae Ciuca pentru toate ministerele. ”Noi am facut, cred ca suntem singurul minister care am facut acest audit energetic si avem clar un plan de masuri dat de specialisti, nu de minister in…

- ”Doua decizii importante care sustin industria de aparare a tarii au fost aprobate in cadrul sedintei de Guvern de astazi: Hotararea Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2022 si OUG…

- ”A fost aprobata Hotararea Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2022”, anunta Ministerul Economiei. Guvernul a alocat suplimentar in bugetul Ministerului Economiei suma totala de 25.000.000…

- „A fost injumatatit numarul de neoane de pe coridoare si din birouri, am inlocuit calculatoarele si imprimantele vechi cu electronice inteligente, am achizitionat baterii cu senzori pentru lavoare, am recomandat angajatilor Ministerului Economiei sa foloseasca scarile cat mai des in locul lifturilor…

- „Atlasul Economic, un proiect de succes al Ministerului Economiei, confirmat de Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura din Romania. Am participat la o dezbatere online organizata de CCIFER, la care am avut prilejul sa vorbesc despre un proiect important lansat recent de Ministerul Economiei,…

- „Nu se va intampla nimic. Cel putin companiile din portofoliul Ministerului Economiei nu vor fi vandute. Ca sa fim foarte clari, nu vom face niciun demers in vanzarea activelor sau vanzarea actiunilor companiilor de stat. Si aici vorbesc in numele Ministerului Economiei si in numele celor 37 de companii…

- Atlasul Economic al Romaniei, un instrument util pentru investitorii romani si straini care vor sa dezvolte afaceri in tara noastra, a fost lansat joi, iar datele ce se vor regasi pe aceasta harta economica a Romaniei vor servi, printre altele, la constructia unei strategii de dezvoltare, a afirmat…