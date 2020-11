Stiri pe aceeasi tema

- „Va dau in premiera o informatie. Ieri am avut discutii cu administratorul special de la Elcen si vreau sa va zic ca Electrocentrale Bucuresti -Elcen - va iesi din insolventa. Am gasit solutia, se fac deja in momentul de fata impreuna cu ANAF, pe ordonanta 69, compensarile, in asa fel incat penalitatile…

- Guvernul a aprobat, miercuri seara, memorandumul prin care va acorda, in urmatorii ani, un ajutor de peste 1,3 miliarde de euro Complexului Energetic Oltenia in vederea restructurarii. "Am aprobat astazi in sedinta de guvern Memorandumul pentru Compania Energetica Oltenia, memorandum prin…

- Virgil Popescu, ministrul economiei a declarat ca se lucreaza la o schema de ajutor de stat pentru agenții economici din domeniul HoReCa, grav afectați, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza B1 TV.Ministrul economiei a precizat ca agenții economici vor primi 20 % pentru pierderea suferita la…