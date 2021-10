Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demisionar și, totodata, demis al agriculturii, Adrian Oros, isi retrage demisia și ramane interimar. El a argumentat ca, oricum, ramane ministru pentru o perioada scurta si ca fermierii nu trebuie sa fie afectati de criza politica. Adrian Oros a declarat, vineri, pentru News.ro ca va renunta…

- Situația pandemica din Romania se acutizeaza de la o ora la alta. Ministrul afacerilor interne Lucian Bode a afirmat ca, in curand, țara noastra va ajunge la pragul de 20.000 de infectari pe zi, iar autoritațile se gandesc serios sa ceara sprijinul spitalelor din Europa pentru transferul pacinților…

- Lucian Bode a fost surprins la festivalul Untold de la Cluj-Napoca fara masca de protectie. Intr-o fotografie postata pe o rețea de socializare apare, alaturi de primarul Clujului, Emil Boc, cu masca sanitara, dar se pare ca imediat dupa, a renunțat la ea, cel puțin așa scriu reprezentanții Sindicatului…

- Ministrul interimar al Justiției, Lucian Bode, a anunțat ca oprește procedura de selecție a procurorilor cu funcții de conducere, inclusiv pentru funcția de procuror-șef DIICOT. Bode a precizat ca o asemenea procedura nu se poate desfașura sub conducerea unui ministru interimar. „Numirea in funcții…

- Ministrul remaniat Stelian Ion a parasit biroul de la Ministerul Justiției. El a spus jurnaliștilor ca el crede ca in spatele demiterii sale este Klaus Iohannis adaugand ca va veni cu detalii suplimentare intr-o declarație, in cursul zilei. Stelian Ion a scris pe contul lui de facebook despre o “miza…

- Ministrul demis al Justitiei, Stelian Ion, a susținut joi dimineața o declarație. El a explicat ca avizele Ministerului Justitiei sunt importante in circuitul de avizare a unei legi, mentionand ca cine nu le-a respectat a “dat cu subsemnatul”. Afirmatiile vin in contextul in care Florin Citu l-a demis…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca Romania are capacitatea de a primi migranți din Afganistan, dar condiționat, in sensul ca verificarile sa fie facute de structurile de securitate ale statului roman. ”Avem doua centre de custodie unde avem peste 200 locuri, cu un grad de ocupare…

- Declarația zilei a venit, luni, de la ministrul afacerilor interne Lucian Bode. Dupa valul de accidente soldate cu zeci de morți și mii de raniți, ministrul le-a transmis șoferilor inconștienți doar un mesaj scurt: “Grabiți-va incet!” Ministrul nu a facut nicio referire la propunerile anunțate, in weekend,…