Ministrul de interne a schimbat conducerea Jandarmeriei

Ministrul de Interne, Marcel Vela, i-a schimbat din funcție, vineri, pe șefii Jandarmeriei Romane, generalul de brigada Constantin Florea și colonelul Grigore Ciaușescu. La conducere au fost numiți colonelul Bogdan Enescu, in varsta de 46 de ani și cu 23 de ani de activitate in Jandarmerie și colonelul Ionuț Campanu, comandant al contingentului de jandarmi