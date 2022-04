Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti, vineri. Kuleba a ajuns la Palatul Victoria in jurul orei 8,00 si va avea o declaratie de presa comuna cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, dupa ora 12,00. Seful diplomatiei ucrainene vinde de la Sofia, unde a declarat miercuri, ca refuzul de a […] The post Ministrul de externe din Ucraina e la București. Intaliniri cu premierul Nicolae Ciuca și cu omologul Bogdan Aurescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .