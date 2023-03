Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Iasi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat oportunitatile de finantare prin intermediul Planului National Strategic 2023 – 2027, organizat de reteaua nationala de dezvoltare rurala. Ministrul Petre Daea a precizat, in fata fermierilor si agricultorilor, ca, in urmatorii cinci ani,…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este disperat dupa imagine și orice ieșire publica a acestuia se transforma intr-un spectacol ad-hoc și un astfel de recital l-a dat ieri la Ploiești. „Sa nu ne mai gandim la ce n-am facut, pentru ca pe foc este mamaliga” ”Caravana Cunoașterii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) ii informeaza pe crescatorii de vaci care detin permanent bovine inscrise in Baza Nationala de Date (BND) ca pot depune, pana pe 23 martie 2023 inclusiv, cereri de finantare prin schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii, in anul…

- „Absorbtie de peste 1.5 miliarde de euro de la inceputul acestui an pentru agricultura Romaniei. Suma virata de Comisia Europeana reprezinta rambursarile pentru platile directe achitate deja in conturile fermierilor romani de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, astfel incat acestia sa poata…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat joi, 19 ianuarie, la Targu Mures, ca introducerea, prin Planul National Strategic (PNS) 2023-2027, a masurilor de sprijin de "bunastare pentru taurine" sunt motivate de faptul ca "aceasta specie se afla intr-un moment dificil"."Este…

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei peste un miliard de euro din sumele cheltuite pentru platile in avans acordate fermierilor in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2022, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „Iata primii bani care au intrat in bugetul tarii de la…

- Economie Programul Tomata 2023 a fost aprobat / Cererile pot fi depuse pana la 1 aprilie ianuarie 4, 2023 10:56 Guvernul a aprobat, la finalul anului 2022, Hotararea ce reglementeza programul de susținere a producției de tomate in spații protejate pentru 2023, informeaza Ministerul Agriculturii și…

- Circa 20 milioane de lei vor ajunge pana la Revelion in conturile fermierilor din Iași, ale caror culturi inființate in toamna lui 2021 au fost compromise de seceta. Plațile se fac in aceasta saptamana pentru o suprafața de 20.000 de hectare, fiind acordate despagubiri pentru culturile de grau, secara,…