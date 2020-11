Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii a reacționat la vestea morții lui Marius Tabacu. „Personalitate marcanta a vietii culturale romanesti, acesta a condus in ultimii 13 ani una dintre cele mai importante si prestigioase institutii muzicale din tara, Filarmonica Transilvania din Cluj, intr-o perioada in care nu au…

- Cea de-a 24-a editie a Festivalului Filmului Francez vine cu surprize in 11 orase din Romania și va avea loc pe marile ecrane, atat in interior, cat și in aer liber, pana pe 4 octombrie. Festivalul Filmului Francez incepe astazi, urmand sa se desfasoare in: București, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad,…

- Doua mașini s-au ciocnit astazi la intersecția bulevardului Revoluției din 1989 cu strada Hector, in zona centrala a Timișoarei. „Un barbat in varsta de 64 de ani a condus un autoturism pe strada Proclamației de la Timișoara inspre bulevardul Revoluției, iar la intersecție cu strada Hector a trecut…

- Timisoara este cunoscuta, in primul rand, pe intregul mapamond, fiindca aici a izbucnit Revolutia care a reusit sa debarce unul dintre cele mai violente regimuri comuniste din lume. (Apropo de acest lucru, nici acum, in pofida a mii, zeci de mii de promisiuni, Timisoara nu are un Muzeu al Revolutiei.)…

- La inceput de weekend, la Bastion, veți putea asista la un spectacol de dans, intr-un eveniment realizat in colaborare cu Muzeul Național al Banatului. Spectacolul se va desfașura in 11 septembrie, la Bastionul Maria Theresia – dans contemporan real time composition. Inainte de spectacol vor fi proiectate…

- Muzeul Național al Banatului (MNaB) marcheaza 75 de ani de la finalul celui de-al II-lea Razboi Mondial printr-un eveniment de excepție. Va avea loc o expoziție foto-documentara cu cele mai reprezentative imagini din acea perioada și vor fi expuse și arme din acea vreme, din colecția de istorie a MnaB.…

- Muzeul Național al Banatului anunța dispariția lui Virgil Miloia, fost scenograf și creator de costume pentru nenumarate spectacole la teatrul maghiar și opera din Timișoara, precum și la teatrul de televiziune București. Totodata, el a donat muzeului din Timișoara mii de carți din secolele XVIII-XX,…

- Muzeul National al Banatului din Timișoara aduce in fața vizitatorilor trusa cu pistoale de duel a lui Alexandru Ioan Cuza, revolverul regelui Ferdinand I și revolverul generalului francez Henri Berthelot, dar și alte obiecte valoroase din colecția MNIR, inovații tehnice innobilate de o restaurare minuțioasa.…