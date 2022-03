Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor unitati administrativ-teritoriale a primei transe, in valoare de 16.122.

- 56 de perchezitii in mai multe judete din tara intr-un dosar care vizeaza eliberarea unor certificate false de vaccinare. Un barbat ar fi intrat in doua centre de vaccinare si ar fi modificat datele unor persoane vaccinate cu ale altora nevaccinate. Potrivit IPJ Mehedinti, descinderile sunt facute in…

- Ministrul Cseke Attila a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor unitati administrativ-teritoriale a primei transe, in valoare de 41.997.515,16 lei, din subventia de compensare a costurilor legate de achizitia gazelor naturale necesare producerii energiei termice in sistem centralizat pentru…