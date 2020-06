Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Romania a fost sub imperiul inundațiilor mai bine de o saptamana, ministrul Mediului are o prima reacție oficiala. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, a convocat, in urma situației hidrometeorologice din nordul țarii, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența.„In…

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. Din cauza ploilor abundente din ultima perioada, nivelul apei in raul Prut a crescut. O creștere semnificativa s-a inregistrat in regiunea satului Criva – orașului Costesti - Stanca. Apa a ieșit din lunca raului Prut și in regiunea orașului Briceni si Edinet. ”Nivelul…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor poate investi pana la 10 milioane de lei in terenurile degradate din Romania, inclusiv in combaterea deșertificarii, care a cuprins circa 100.000 de hectare din județul...

- Insula Belina va putea fi vizitata de toti cei care doresc acest lucru si bunurile imobile de pe insula vor fi expertizate si inventariate, iar daca se dovedeste ca acestea nu au autorizatii de construire sau nu respecta reglementarile de mediu, vor fi demolate, a anuntat ministrul Mediului, Apelor…

- Ziarul Unirea Alba, printre județele noi cu paduri virgine: Ministrul Costel Alexe a anuntat dublarea suprafetelor de paduri virgine din Romania puse sub protecție Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat dublarea suprafetelor de paduri virgine din Romania, declaratie facuta…

- Ghidul de finantare destinat Programului ''Casa Eficienta Energetic'' va fi la lansat, marti, in dezbatere publica, iar ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va prezenta date despre aceasta initiativa intr-o conferinta de presa. La jumatatea lunii martie…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, va participa astazi, 27 aprilie, la o vizita de lucru in Parcul Național Piatra Craiului, din județul Brașov. Costel Alexe, va vorbi despre noile masuri pentru protecția parcurilor naționale din Romania. Ministrul Mediului a mai vizitat județul…

- In contextul declaratiilor publice privind posibilitatea opririi exploatarilor forestiere pe perioada starii de urgenta, dl. Costel Alexe - Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor a declarat ieri urmatoarele: Asa cum am promis, am analizat, in cadrul ministerului si in consultare cu mai multi ...