- Programul „Rabla pentru sobe” este in linie dreapta si speram sa-l deschidem in aceasta primavara, a declarat joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Am avut ieri (marti, 27 februarie 2024, n.r.) o intalnire cu colegii de la Administratia Fondului…

- Peste 18 milioane de ambalaje au fost colectate, in luna februarie, prin Sistemul Garantie-Returnare (SGR), potrivit datelor prezentate, miercuri, de catre ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, la finalul sedintei de Guvern, informeaza AGERPRES . „Doar in luna februarie, care nu s-a…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat ce bugete au fost alocate in acest an pentru programele Rabla si Casa Verde Fotovoltaice. Potrivit ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, programul Rabla va fi demarat oficial in primavara acestui an cu un buget record de 1 miliard de lei.…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a vizitat Institutul de Cercetari Avansate de Mediu – ICAM, din cadrul Universitații de Vest din Timișoara (UVT), și a semnat, alaturi de rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, doua acorduri pentru practica studențeasca și cooperare interinstituționala.…

- Bugetul propus pentru programul pilot 39; 39;Rabla pentru sobe 39; 39; se ridica la valoarea de 500 de milioane de lei.De asemenea, finantarea se acorda pentru dispozitivele cu randament de minimum 80 si emisii mici de poluanti, a anuntat, miercuri, intr o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor va lansa programul „Rabla pentru sobe”, care prevede acordarea de sprijin in vederea achizitionarii de aparate pentru incalzirea locuintelor. Mircea Fechet, ministrul Mediului, va anunța, astazi, detalii despre lansarea programului, dar și despre bugetul alocat…

- Ministerul Mediului anunta ca la Reuniunea Partilor la Conventia de la Espoo, desfasurata la Geneva in perioada 12-15 decembrie 2023, s-a luat decizia de a propune Comitetului de Implementare a Conventiei, care se va reuni in februarie 2024, inlaturarea avertismentului adresat Ucrainei in 2008 pentru…

