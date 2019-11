Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, afirma, pe pagina sa de socializare, ca ministerul a demarat, cu acordul premierului Ludovic Orban, un proces de analiza a solutiilor legislative prin care sa fie eliminate inechitatile in calculul pensiilor militare de stat, demers care nu afecteaza in niciun fel indexarea pensiilor prevazuta pentru anul viitor. "Cu acordul prim-ministrului Romaniei, Ludovic Orban, exprimat in urma intalnirii de lucru de astazi, Ministerul Apararii Nationale a demarat, prin structurile de resort, un proces de analiza a solutiilor legislative prin care sa fie eliminate…