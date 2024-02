Proiect de OUG: Asistența medicală operațională, în caz de acțiuni militare desfășurate pe teritoriul național Asistența medicala operaționala se asigura de formațiunile medicale de tratament și de evacuare medicala specifice, organizate de Ministerul Apararii Naționale, prevede un proiect de OUG, aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatații. Potrivit proiectului de OUG pentru asistența medicala operaționala, unitatile sanitare cu paturi din subordinea ministerelor si institutiilor din sistemul national de aparare aloca paturi pentru situatiile de boala si accidente cauzate in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu, prin ordin al conducatorilor ministerelor si institutiilor respective.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

