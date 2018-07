Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Ministerului Apelor și Padurilor condusa de ministruI Ioan Deneș se afla in vizita de lucru in județul Teleorman pentru a analiza situația creata de recentele inundații. Ministrul Ioan Deneș, insoțit de directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Romane (ANAR), Dorel Dume, de…

- O delegatie a fondului de vanat si paduri din regiunea Transcarpatia, condusa de directorul adjunct Vasyl Kyj, s-a intalnit cu prefectul Vasile Moldovan si directorul adjunct al Directiei Silvice Maramures, Iosif Andreica, se arata intr-un comunicat al Prefecturii. Membrii delegatiei ucrainene au prezentat…

- Diplomați din 23 de state, insoțiți de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe au participat la o intalnire cu autoritațile județene sucevene și cu reprezentanți ai mediului de afaceri. Delegația s-a aflat, vineri dupa amiaza, la Palatul Administrativ, fiind primita de prefectul județului Suceava,…

- La Viena, in capitala Austriei, a debutat vineri, 15 iunie, manifestarea intitulata ”Bucovina saluta Viena!” inclusa in programul național ”Romania saluta Viena!” derulat cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Delegația județului Suceava condusa de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a…

- Zeci de politicieni prahoveni au luat parte, astazi, la cel mai asteptat Festival al sezonului, la Paulesti. Primaria comunei a organizat un eveniment al cireselor, localitatea fiind renumita pentru soiurile de mai, la mare cautare in randul turistilor care tranziteaza zona. La Festival au…

- Consilierii județeni suceveni au aprobat joi in unanimitate participarea județului la evenimentul „Romania saluta Viena”, programat pe 16 iunie in Piața „Am Hof” din capitala Austriei. Delegația va fi alcatuita din 59 de persoane, respectiv, președintele și unul din vicepreședinții Consiliului Județean,…

- Consiliul Județean a aprobat contractul de parteneriat cu Primaria Talpa pentru cofinanțarea cheltuielilor de funcționare ale Centrului de batrani in Social / on 26/04/2018 at 11:46 / Cu unanimitate de voturi, aleșii județeni au adoptat, in ședința de lucru de miercuri, 25 aprilie, Proiectul de hotarare…

- Dumnezeu ne da, dar nu ne baga si in straita! Spune o vorba din popor, care se adevereste tot mai mult si in cazul judetului nostru. Invitat in cadrul sedintei Colegiului Prefectural pentru a prezenta activitatea Agentiei Nationale de Resurse Minerale – Compartimentul Inspectie Teritoriala Caransebes,…