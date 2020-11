Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, sugereaza ca parada de 1 Decembrie nu va avea loc in acest an: „Cred ca e foarte importanta calitatea activitaților, nu dimensiunea și amploarea lor. Variantele...

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul sarbatoririi Zilei Armatei Romane, in care afirma ca noile generatii de militari se inclina in fata tuturor eroilor care si-au dat viata pe campul de lupta, relateaza Agerpres."Ziua Armatei Romaniei este,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a primit, marti, vizita de prezentare a noii ambasadoare a Frantei in Romania, Laurence Auer, la sediul ministerului, informeaza un comunicat MApN. Potrivit sursei citate, cei doi oficiali au evidentiat importanta dialogului strategic bilateral in materie…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, aflat intr-o vizita la Washington, a avut o intrevedere cu Mark R. Vandroff, adjunctul asistentului presedintelui SUA si director pentru politica de aparare si strategie din cadrul Consiliului Securitatii Nationale al Statelor Unite ale Americii.Citește…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a discutat cu membri ai Senatului SUA, respectiv cu senatorul Jack Reed, co-presedintele democrat al Comisiei pentru forte armate, si cu senatorul Ron Johnson, presedintele republican al Comisiei pentru securitate interna si afaceri guvernamentale si co-presedinte…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala la Washington, si secretarul american al apararii, Mark T. Esper, au semnat, joi, la Pentagon, "Foaia de parcurs dedicata cooperarii la nivelul Apararii pentru perioada 2020-2030", ocazie cu care ministrul roman a vorbit de Parteneriatul…

- Ministrul Apararii Naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, face o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii. Demnitarul roman va sta in America patru zile unde va participa la intalniri și evenimente publice.Potrivit Biroului de Presa al MapN, in perioada 7-11 octombrie, ministrul Apararii Naționale,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri, la Berlin, la Reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale Uniunii Europene, context in care au fost abordate si modalitatile practice de crestere a cooperarii in teren intre UE, NATO si ONU in diferitele operatii…