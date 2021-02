Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe misiuni diplomatice la Bucuresti au celebrat online Ziua Culturii Nationale, cu versuri de Mihai Eminescu, de la a carui nastere se implinesc 171 de ani sau cu mesaje de sustinere a sectorului artistic in general, inforemaza Agerpres. Un mesaj personal a avut ambasadorul Germaniei…

- Marti, 15 decembrie, la Ambasada SUA are loc ceremonia decernarii Legiunii de Merit (in grad de ofițer) prim-ministrului interimar Nicolae-Ionel Ciuca, pentru recunoașterea meritelor din timpul desfașurarii activitații de șef al Statului Major al Apararii. In timp ce partidele politice negociaza…

- SUA ar putea finanta investitii in energie in Romania Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman. Foto: Agerpres. SUA ar putea finanta investitii în energie în România, inclusiv extractia gazelor din Marea Neagra. Un acord cu tara noastra privind cooperarea pentru proiectele…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca, intrevedere cu oficiali americani.Prim ministrul interimar Nicolae Ciuca va avea miercuri o intrevedere cu Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kimberly Reed presedintele Bancii de Import Export a SUA si Aleshia Duncan Departamentul…

- Nicolae Ciuca si-a preluat militarește atribuțiile noii sale funcții care nu pare a fi inteimara. Prim-ministrul interimar Nicolae Ciuca va avea miercuri o intrevedere cu Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kimberly Reed – presedintele Bancii de Import-Export a SUA…

- Spitalul Militar din Craiova va fi centru regional de vaccinare anti-COVID-19, anunta ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, informeaza Agerpres.Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a vizitat cateva sectii ale Spitalului Militar Craiova unde va fi deschisa o sectie pentru pacientii infectati cu noul coronavirus…

- Premiera in Europa! Este prima data cand forțele americane au lansat rachete alaturi de omologii romani, in Marea Neagra. In cursul exercițiului comun romano-american Rapid Falcon de saptamana trecuta, doua sisteme de artilerie reactiva HIMARS transportate de doua aeronave pentru operațiuni speciale…

- Rachetele americane HIMARS ne fac inexpugnabili pe „flancul de Est” Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman , a apreciat joi, la Baza Aeriana 57 de la Mihail Kogalniceanu, determinarea Romaniei de a-si consolida capacitatea de aparare prin achizitionarea tehnicii moderne pentru indeplinirea…