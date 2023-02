Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale a subliniat trainicia relatiilor militare in contextul implinirii, in 2022, a unui sfert de secol de parteneriat strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii, potrivit comunicatului de presa al MApN. Pe dimensiunea apararii, oficialul roman a remarcat ca in acest…

- Ministrul Apararii Nationale Angel Tilvar si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, s-au intalnit sambata la sediul MApN, cu o delegatie a Congresului SUA, condusa de Mike Rogers, presedintele „Comisiei pentru Fortele Armate din Camera Reprezentantilor”. Dialogul a vizat analiza…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…

- Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, i-a transmis o scrisoare de mulțumire ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, pentru organizarea „cu succes” a ministerialei NATO de la București, la care Blinken a participat, a informat MAE, vineri, 16 decembrie.„In scrisoare, șeful…

- Presedintele Iohannis a promulgat legea prin care sunt interzise produse si servicii antivirus de la companii din Rusia in sistemele informatice ale administratiei publice centrala si locala. „Inițiativa iși propune sa interzica achiziționarea de produse și servicii de tip antivirus de la entitați provenind…

- Dmitri Medvedev susține ca Kievul este un oraș rusesc. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a facut din nou o serie de afirmații halucinante, spunand ca Kievul este „doar un oraș rusesc”, scrie TASS . Medvedev a scris acest lucru pe canalul sau Telegram, ca…

- Un politician american nascut in Romania, Ben Toma, a fost ales presedinte al Camerei Reprezentantilor din statul Arizona. Cetatean american, nascut la Cluj -Napoca, Toma este reprezentant republican in Camera Reprezentantilor din Arizona din anul 2017, iar in actuala 55-a legislatura a ocupat functia…

- Anunțul generalului-locotenent (ret.) Ben Hodges, fost comandant al US Army in Europa, a fost facut marți, 15 noiembrie, la Conferinta internationala „Gandirea Militara Romaneasca”, informeaza Agerpres . Ben Hodges a precizat ca Romania are un rol esential in cadrul NATO, dar si pentru Statele Unite…