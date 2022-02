Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a participat la masa rotunda organizata de Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași (AIMMAIPE Iași) și Reprezentanța Teritoriala Iași, in parteneriat cu Camera de Comerț…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, afirma ca, pentru turism, domeniu strategic, o atentie sporita trebuie acordata infiintarii si operationalizarii Organizatiilor de Management al Destinatiei, reforma asumata prin Planul National de Redresare si Rezilienta, conform…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, marti, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), in cadrul discutiilor fiind abordata si tema privind situatia generata de cresterea preturilor la energia electrica si la…

- Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, continua seria de consultari cu autoritațile locale și agențiile pentru dezvoltare regionala, cu scopul de a identifica cele mai bune soluții care sa faciliteze atragerea de fonduri europene și inființarea Organizațiilor de Management…

- “Dezvoltarea potentialului turistic al Romaniei devine realitate doar daca toti factorii decidenti vor urmari o strategie comuna, inclusiv in operationalizarea fondurilor europene. Inca din primele zile de mandat am spus ca vreau sa fac echipa cu toti reprezentantii din turism si impreuna sa realizam…

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanta de urgenta care reglementeaza cadrul institutional, fluxurile financiare si modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Potrivit…

- Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a semnat vineriacordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, au transmis sambata reprezentanții Ministerului Finanțelor. „Am facut un pas important pentru…

- Potentialul turistic al Romaniei trebuie sa se transforme din slogan in realitate economica, iar printre masurile avute in vedere se numara acordarea de vouchere de vacanta de 1.450 de lei pentru angajatii din sectorul bugetar, in vederea dezvoltarii turismului intern si modificarea cadrului legislativ…