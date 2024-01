Ministrul Agriculturii, prins între fermierii neafiliați și asociații Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre aceste asociații mari de agricultori, despre care spun ca de fapt au foarte puțini membri, poate și din cauza reticenței oamenilor de a se inscrie – in urma cu cațiva ani se vorbea ca doar 1% din totalul agricultorilor ar face parte din forme asociative. Mai mult, ei lasa sa se ințeleaga ca de fapt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii discuta miercuri la Guvern cu mai mulți secretari de stat și consilieri de stat. Aproximativ 6.000 de camioane au participat miercuri la protestul transportatorilor, potrivit presedintelui Federatiei Operatorilor Romani din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu. Aceștia au mai multe nemulțumiri,…

- Transportatorii discuta miercuri la Guvern cu mai mulți secretari de stat și consilieri de stat. Aproximativ 6.000 de camioane au participat miercuri la protestul transportatorilor, potrivit presedintelui Federatiei Operatorilor Romani din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu. Aceștia au mai multe nemulțumiri,…

- Ministrul a anunțat ca a programat pentru saptamana viitoare o intalnire cu toate asociațiile și federațiile fermierilor, in cadrul careia va prezenta programele pe care Ministerul Agriculturii le are pregatite pentru acest an. Astfel, se va oferi spațiu pentru discuții și pentru abordarea problemelor…

- Ministrul a anunțat ca a programat pentru saptamana viitoare o intalnire cu toate asociațiile și federațiile fermierilor, in cadrul careia va prezenta programele pe care Ministerul Agriculturii le are pregatite pentru acest an. Astfel, se va oferi spațiu pentru discuții și pentru abordarea problemelor…

- Ministrul a anunțat ca a programat pentru saptamana viitoare o intalnire cu toate asociațiile și federațiile fermierilor, in cadrul careia va prezenta programele pe care Ministerul Agriculturii le are pregatite pentru acest an. Astfel, se va oferi spațiu pentru discuții și pentru abordarea problemelor…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus miercuri, 10 ianuarie, ca nu a primit nicio revendicare, „pentru ca nicio asociație nu iși asuma acest protest”. El a precizat ca, din informațiile aparute in spațiul public, a ințeles ca problemele protestatarilor au legatura cu RCA și cu permisele de conducere…

- ”Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alaturat si cativa fermieri, pana in acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru ca nicio asociatie nu isi asuma acest protest. Din informatiile aparute in spatiul public, am vazut ca problemele pe care…

- Ministerul Agriculturii anunța demararea plaților compensatorii pentru fermierii care activeaza pe piața de cereale și semințe, in contextul crizei generate de importurile masive din Ucraina. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat ca au inceput platile pentru fermierii din…