Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca va verifica oportunitatea emiterii ordinului privind concesionarea terenurilor piscicole de catre fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, dar si legalitatea unei proceduri de achizitie a unui elicopter, in valoare de

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca fostul presedinte al Federatiei Pro Agro, Emil Dumitru, va fi unul dintre secretarii de stat ai institutiei in mandatul sau, dar deocamdata nu s-a decis asupra numarului exact de persoane care vor ocupa aceste posturi.

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, azi, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare.Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. In acest moment, liberalii mai au nevoie de noua…

- Federația Naționala PRO AGRO a transmis o scrisoare de susținere a lui Emil Dumitru pentru funcția de ministru al agriculturii. Scrisoarea este semnata de actualul președinte al PRO AGRO, Ionel Arion, iar in document se aduc argumente care denota avantajele instalarii unui fermier la conducerea ministerului…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent la Braila la deschiderea celei de-a 23-a editii a Targului National de Agricultura, a declarat ca pe... The post S-a decis! Mii de romani vor primi bani din partea statului appeared first on Renasterea banateana .

- Magistrații Curții de Apel București au constatat, vineri, ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost colaborator al Securitații, decizia nefiind definitiva.Magistrații Curții de Apel București au admis acțiunea Consiliului National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii (C.N.S.A.S.)…

- FOTO – Arhiva Viorica Dancila a anuntat ca CEx al PSD a decis ca Ionut Vulpescu sa fie presedinte interimar al Consiliului National, iar jurnalistul Liviu Alexa sa preia interimar sefia filialei PSD Cluj, scrie Mediafax. Viorica Dancila a anuntat ca CEx al PSD a decis ca Ionut Vulpescu sa fie presedinte…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a fost adus joi la Tribunalul Bucuresti pentru a fi audiat, in calitate de martor, in dosarul in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea este judecat pentru infractiunea de trafic de influenta. La inceputul procesului, judecatorul care se ocupa…