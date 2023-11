Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a vizitat, marti, Amenajarea Galatui-Calarasi care este parte a amplului program de reabilitare a infrastructurii de irigatii din Romania si anume „Romania Irigabila”. Ministrul social-democrat a adaugat ca este vorba despre „apa pe canalele…

- Dupa cum ati putut remarca in ultima perioada, Florin Barbu – Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR, si-a dovedit preocuparea de a aduce ceva nou in domeniul agricol si al industriei alimentare.

- „Energie verde pentru agricultura romaneasca! Am semnat ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei…

- Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii de Irigații și Desecare din Romania inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) se intinde pana in 2027. MADR a anunțat progresele notabile, investițiile in curs de execuție, dar și ceea ce mai este de facut in viitor. In condițiile…

- ”Sistemele de irigatii reabilitate salveaza agricultura romaneasca si ii ajuta pe fermierii romani! Azi, in judetul Buzau, i-am gasit pe camp pe fermierii Alexei Lefter si Miron Tescan, care finalizau campania de recoltare la porumb. Ma bucur ca am avut ocazia sa stam de vorba despre solutiile pentru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat vineri ca anul acesta va incepe construirea primelor sase centre de colectare legume-fructe.Ministrul le-a prezentat vineri, 22 septembrie, autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume-fructe…

- Bugetul programului „Tomata” – Ciclul I va fi suplimentat cu 13 milioane de lei, printr-o decizie ce va fi aprobata in ședința de Guvern de saptamana viitoare, a anunțat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. Conform unei postari a ministerului de resort pe pagina oficiala de Facebook,…

- Romania a inregistrat o recolta buna la grau in acest an, cu o medie de 5.000 de kg/ha, ceea ce inseamna ca productia totala este mai mare decat cea obtinuta anul trecut, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. “Este un an agricol bun. Avem la grau o…