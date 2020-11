Ministrul Agriculturii: Au rămas închise 27 de pieţe din totalul de 514 pieţe agroalimentare Sunt deschise 367 de piete (71,41% din total), care au functionat mereu in spatii deschise sau semi-deschise, si alte 120 de piete sunt deschise cu modificarea fluxului (23,34% din total). "Legat de stadiul de functionare a pietelor agroalimentare, pentru ca exista foarte multa dezinfomare, aceasta este situatia la 16 noiembrie 2020: din total de 514 piete agroalimentare, 367 au functionat dintotdeauna in spatii deschise sau semi-deschise, nu s-a modificat nimic. Pentru 120, care functionau in spatii inchise, primarii au gasit solutii privind modificarea fluxului, astfel incat si acestea au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 27 de piete dintr-un total 514 au ramas inchise in urma restrictiilor impuse de autoritati, ceea ce reprezinta 5,25%, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, citat de Digi24.„Stadiul de functionare a pietelor agroalimentare, pentru ca exista foarte multa dezinfomare,…

- Decizia ca activitatea pietelor agroalimentare din spații inchise sa fie suspendate a starnit multe controverse in spațiul public. Ministrul Agriculturii dezvaluie acum ca 5,25% din totalul de 514 de piețe din Romania au ramas deschise in urma acestei masuri. Asta inseamna practic ca viețile a sute…

- Doar 27 de piete dintr-un total 514 au ramas inchise in urma restrictiilor impuse de autoritati, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Stadiul de functionare a pietelor agroalimentare, pentru ca exista foarte multa dezinfomare, este la 16 noiembrie 2020: Dintr-un…

- Doar 27 de piete dintr-un total 514 au ramas inchise in urma restrictiilor impuse de autoritati, ceea ce reprezinta 5,25%, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Stadiul de functionare a pietelor agroalimentare, pentru ca exista foarte multa dezinfomare, este…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, joi, intr-o vizita in judetul Neamt, ca doar 20% dintre pietele agroalimentare sunt inchise. "Ne-am asumat aceasta decizie, care este una nepopulara, dar era necesara pentru ca, pentru noi, este mai importanta protectia sanatatii…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, joi, intr-o vizita in județul Neamț, ca doar 20% dintre piețele agroalimentare sunt inchise, precizand ca masura era necesara, in contextul limitarii raspandirii coronavirusului. “Ne-am asumat aceasta decizie, care este una nepopulara,…

- Incepand de luni, pietele agroalimentare care functioneaza in spatiu inchis nu mai functioneaza, timp de cel putin o luna. "Imi cer scuze pentru neplacerile pe aceasta perioada scurta create celor care pana acum faceau comert in spatii inchise. Dar nu-mi aduc aminte sa fi vazut vreun lider PSD sa-si…

- Toti producatorii agricoli de produse romanesti vor avea in continuare acces in piete, da asigurari ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați…