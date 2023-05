Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile McDonald’s au scazut usor marti, dar a crescut cu aproximativ 10% in acest an. Comentariile lui Kempczinski vin pe masura ce companiile care ofera produse consumatorilor raporteaza reactii mixte la preturile mai mari din primul trimestru. De exemplu, Coca-Cola a vazut o reactie slaba a cererii…

- Inflatia preturilor la alimente va incepe sa se atenueze in semestrul doi din 2022, cand se va resimti declinul preturilor recoltelor, a afirmat marti Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, la postul de radio RTL, transmite Reuters.

- Inflatia preturilor la alimente va incepe sa se atenueze in semestrul doi din 2023, cand se va resimti declinul preturilor recoltelor, a afirmat marti Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, la postul de radio RTL, transmite Reuters.BCE va reusi sa…

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) al Ungariei, Portugaliei si Romaniei si Letoniei s-a situat in toate cele trei tari la 77% din media Uniunii Europene in anul 2022, arata datele preliminare publicate ieri de Eurostat. In ceea ce priveste…

- In data de 16 martie 2023, SMEunited, cea mai mare voce a IMM-urilor din Europa, a publicat la Bruxelles cel mai recent Barometru UE dedicat intreprinderilor private mici si mijlocii, pentru aceasta primavara. In cadrul cercetarii s-a constatat ca indicele climatului de business a scazut la 71,3 si…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a ajuns in 2022 la nivelul istoric de 9,2%, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, si s-a triplat comparativ cu 2021, cand valoarea anuala a fost de 2,9%, conform datelor publicate joi de Eurostat.

- Bancile din Romania sunt cele mai profitabile din Uniunea Europeana, de trei ori mai profitabile decat in Germania sau Franța. Fapt recunoscut și de Banca Naționala. Bancile din Romania au cea mai mare rentabilitate a capitalului (ROE), de aproape 20%, mai mult decat dubla fata de media Uniunii Europene…

- Din cauza creșterii inflației și a prețurilor, romanii au devenit cei mai saraci europeni. Puterea noastra de cumparare raportata la salariu este acum cea mai mica de pe continent.Creșterea prețurilor din anul 2022 a pus din ce in ce mai multa presiune pe romani, iar poziția țarii noastre in ceea ce…