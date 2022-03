Miniștrii Guvernului Ciucă, chemați la raport în Coaliție Liderii coaliție de guvernare s-au reunit de la ora 11.00, la Palatul Parlamentului, intr-o ședința de coaliție in care va fi discutat pachetul de masuri socio-economice. Ulterior, de la ora 13.00, miniștrii din Guvern sunt chemați, rand pe rand, la o evaluarea cu liderii coaliției. Potrivit unor surse politice, miniștrii au fost chemați la o […] The post Miniștrii Guvernului Ciuca, chemați la raport in Coaliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

